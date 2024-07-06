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Adıyaman'da korkunç kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Adıyaman#Kahta#Trafik Kazası
Adıyamanda korkunç kaza Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 15:57

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Mithat Köse (48) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil ile Mehmet Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mithat Köse, Mehmet Ünsal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mithat Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Kahta#Trafik Kazası

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