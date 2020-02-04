Adıyaman'da köpeğe işkence kamerada

Gölbaşı'na bağlı Ozan köyü yakınlarında Hasan Balıkçı'nın, yönetimindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağladığı köpeği koşturduğunu gören bir kamyon şoförü, cep telefonuyla o anları kayda aldı. Kamyon şoförü, takip ettiği Balıkçı'yı durdurup, tepki gösterdi, ardından da durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Hasan Balıkçı ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye götürdüğünü belirtti.



Köpeğe işkence eden Hasan Balıkçı hakkında, '5199 Hayvanları Koruma Kanunu' uyarınca yasal işlem yapılarak, 842 lira para cezası uygulandı.