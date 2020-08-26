Adıyaman'da komşuları görünce hemen polisi aradı

Geçen hafta rahatsızlanan Mahmut (60) ile Naile Taştan (57) çifti, hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan çiftten Mahmut Taştan, pazar günü yaşamını yitirdi. Çiftin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, aynı evi paylaştıkları 4 çocukları da 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Naile Taştan'ın tedavisine halen yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, karantinada olan Burhanettin Taştan bugün Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıktı.



Dolmuş durağında Taştan'ı görenler de karantina süresi bitmeden evden çıktığını anlayınca durumu polise bildirdi. Bu sırada dolmuşa binen Taştan, polis ekipleri tarafından Demokrasi Parkı yakınlarında minibüsten indirildi.



Polis ekipleri, karantina hükümlerini ihlal eden Taştan'a 900 lira idari para cezası kesti. Taştan, daha sonra çağırılan ambulansla 14 gün süreyle karantinada kalmak üzere evine gönderildi.