Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can'dan acı haber! HES Göleti kıyısında cansız bedeni bulundu

#Adıyaman#Kayıp Çocuk#Fırat Can Temel
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 12:47

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan otizmli 8 yaşındaki Fırat Can Temel'in HES Göleti kıyısında cansız bedenine ulaşıldı.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine, yakınlarını ziyarete gelen İbrahim-Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can, evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları, arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı. Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES Göleti'nde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan aramada HES göleti kıyısında Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldı. Temel'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

