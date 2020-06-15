Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Olay, öğleden sonra Hoca Ömer Mahallesi'nde meydan geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan A.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve K.G.'yi gözaltına aldı.