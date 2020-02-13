Adıyaman’da kar nedeniyle 484 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Adıyaman’da iki günden beri etkisini arttıran kar yağışı hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kalınlığını aşmak için İl Özel İdare ekiplerine etkin mücadele ediyor.

Adıyaman merkezde 45 köy ve 44 mezra, Besni ilçesinde 13 köy ve 9 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy ve 31 mezra, Gerger ilçesinde 39 köy ve 76 mezra, Gölbaşı ilçesinde 16 köy ve 16 mezra, Kahta ilçesinde 42 köy ve 47 mezra, Samsat ilçesinde 3 köy ve 4 mezra, Sincik ilçesinde 21 köy ve 590 mezra, Tut ilçesinde 5 köy ve 3 mezra olmak üzere 204 köy ve 280 mezra yolu ulaşıma kapandı. Toplam 484 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı Adıyaman’da İl Özel İdare ekipleri 36 ekip ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.