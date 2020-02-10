Adıyaman'da kar nedeniyle 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çelikhan ve Sincik ilçelerine bağlı 12 köy ve 24 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



