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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da kanlı kavga: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim, Mehmet, Yaşar, Mehmet Göğüs ile Mustafa ve Mehmet Gözel hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem Gözel ve Abuzer Gözel ilk tedavilerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyamanda kanlı kavga: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

"AİLELERE SAĞDUYU TAVSİYE EDİYORUM"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandığını belirtti.

Adıyamanda kanlı kavga: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, kavganın kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddia edildi.

Adıyamanda kanlı kavga: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

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