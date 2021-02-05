Adıyaman'da kanlı kavga: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

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Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim, Mehmet, Yaşar, Mehmet Göğüs ile Mustafa ve Mehmet Gözel hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem Gözel ve Abuzer Gözel ilk tedavilerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"AİLELERE SAĞDUYU TAVSİYE EDİYORUM"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek yaralıların durumu hakkında yetkililerle görüşen Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandığını belirtti.

Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, kavganın kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddia edildi.