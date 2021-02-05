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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da kanlı kavga: 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
  • Adıyamanda husumetli aileler kavga etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Adıyamanda kanlı kavga: 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralı

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Adıyamanda kanlı kavga: 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralı

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