Adıyaman'da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi yaralı

Kaza, öğleden sonra Yayladalı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Koyun yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için morga gönderilirken, yanında bulunan ve kazada yaralanan kardeşi Mehmet Koyun ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.