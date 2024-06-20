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Adıyaman'da kahreden olay! Baraj gölüne düşen 8 yaşındaki çocuk, boğuldu

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#Adıyaman #Samsat#Boğulma
Adıyamanda kahreden olay Baraj gölüne düşen 8 yaşındaki çocuk, boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:34

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne düşen 8 yaşındaki İrem Su İnan, boğuldu.

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Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle gezmeye gelen İrem Su İnan, sabah saatlerinde Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. İrem'in düştüğünü gören yakınları, küçük kıza ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler, 1 saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman #Samsat#Boğulma

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