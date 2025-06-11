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Adıyaman'da kadın kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

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#Adıyaman#Kadın Kavgası#Yaralanma
Adıyamanda kadın kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 15:25

Adıyaman'da iki kadın grubu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisler yakınlarında iki kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlardan A.A. isimli kişi, kavgayı ayırmak isterken kadınlardan F.A. tarafından bıçaklandı.

Bıçak darbesiyle yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan F.A. hakkında işlem başlatıldı. Yaralı A.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Adıyaman#Kadın Kavgası#Yaralanma

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