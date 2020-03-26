MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi
GeriGündem Adıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, tekstil imalathanesine düzenlenen baskında 24 bin kaçak üretilen maske ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, usulsüz maske üretildiği iddiası üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi. Baskında; Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmadan usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 24 bin maske ele geçirildi. Maskelerin yanı sıra maske üretiminde kullanılan 20 bin metre kumaşa da el konuldu. Tekstil imalathanesi sahibi M.C. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle