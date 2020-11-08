MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da kaçak kazıya suçüstü
GeriGündem Adıyaman’da kaçak kazıya suçüstü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN - DHA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da kaçak kazıya suçüstü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da kaçak kazıya suçüstü
Abone Olgoogle-news

Adıyaman’da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada 3 kişiyiÿkazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yanlarındaÿkazıda kullandıkları malzemeler ve bir ruhsatsız tüfek ile gözaltına alınan kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle