Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
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Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çamdere köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Baskında 5 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yanlarında kazı malzemeleri ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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