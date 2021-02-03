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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

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Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı
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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Çamdere köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Baskında 5 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yanlarında kazı malzemeleri ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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