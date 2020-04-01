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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da 'kaçak kazı' operasyonu: 4 gözaltı

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Adıyaman'da 'kaçak kazı' operasyonu: 4 gözaltı
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Besni'ye bağlı Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla M.K., M.E., A.B. ve B.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürülürken, kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

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