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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Adıyaman’da iş yerine tüfekle ateş açıldı

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Adıyaman’da iş yerine tüfekle ateş açıldı
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ADIYAMAN’da, bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İş yerinin camları kırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Koyun'a ait bilgisayar tamiratı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, ateş açılmasıyla camı kırılan iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, tüfekle ateş açarak kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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