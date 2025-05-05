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Adıyaman’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Hastane#İnşaat İşçisi
Adıyaman’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 17:31

Adıyaman’da, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen Abuzer Yakut (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, öğleden sonra Yenimahalle’de meydana geldi. Sıva ustası olarak çalışan Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Abuzer Yakut, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Yakut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman#Hastane#İnşaat İşçisi

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