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DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga! Yaralılar var...

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Kavga, öğleden sonra Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 7 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Mutez Hindevi (29), Ömer Ali (26), Akif Ali (21), Mahir Sağir (28), Muhammet Ali (27), Hıdır El Hımeydi (29) ve Lezgin Ali (15) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ve bıçakla yaralandığı öğrenilen Mahir Sağir, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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