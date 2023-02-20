Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek! Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Adıyaman’da yeni kurulacak kent için çalışmalar başladı.
ALANDAKİ ZEMİN TAMAMEN KAYA
Yaklaşık 5 milyon kilometrekare alanda düşünülen 30 bin konut için alanın farklı noktalarında zeminden örnekler alınıyor. Yapılan bu çalışma sonrasında zeminin uygunluk durumu rapor edilecek ve daha sonra kesin etüt çalışması yapılacak. Zemini tamamen kaya olan Karadağ’ın İndere Mevkiinde Emlak Konut tarafından çalışmalarını sürdürüyor.