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Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek! Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...

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#Adıyaman#Konut#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 15:20

Adıyaman’da yaklaşık 30 bin konutun yapılması için planlanan 5 milyon kilometrekare alanda ön etüt çalışması yapılıyor. Alandaki farklı noktalardan zeminden örnekler alınıyor. Afetzedeler için kurulacak yeni şehir, ovaya doğru uzanan zemini tamamen kaya olan dağlık bir alanda yer alacak.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Adıyaman’da yeni kurulacak kent için çalışmalar başladı.

Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...


Şehrin ovadan dağlık alana doğru taşınacağı Karadağ’ın kuzeyindeki İndere (Zey) bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ön etüt çalışması olarak yerleşim uygunluk çalışması yapılıyor.

Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...

ALANDAKİ ZEMİN TAMAMEN KAYA

Yaklaşık 5 milyon kilometrekare alanda düşünülen 30 bin konut için alanın farklı noktalarında zeminden örnekler alınıyor. Yapılan bu çalışma sonrasında zeminin uygunluk durumu rapor edilecek ve daha sonra kesin etüt çalışması yapılacak. Zemini tamamen kaya olan Karadağ’ın İndere Mevkiinde Emlak Konut tarafından çalışmalarını sürdürüyor.

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Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zeminin uygunluk raporu çıkınca buraya konut yapılması için harekete geçecek.

Afet bölgesindeki yeni şehirler böyle inşa edilecek Dağlık bir alan ve zemini tamamen kaya...

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#Adıyaman#Konut#Deprem

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