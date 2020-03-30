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Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da ilginç olay! Mezarlıktan çığlık sesi geldi, polis alarma geçti

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Adıyaman'da ilginç olay! Mezarlıktan çığlık sesi geldi, polis alarma geçti
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Adıyaman’da mezarlık içerisinden gelen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu.

Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı. Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların da kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyamanda ilginç olay Mezarlıktan çığlık sesi geldi, polis alarma geçti

Mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi
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