Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FC 3391 plakalı otomobil ile yabancı plakalı bir otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı.

Kazada Nilüfer B., Muhammed Emin B., Zeliha B., Süleyman Emre B., Abdurrahman B., Osman Salih B., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Bulgaristan uyruklu Anastasya Markova (65) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Anastasya Markova, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Anastasya Markova’nın yakınlarıyla birlikte Şanlıurfa’da Göbekli Tepe turizim alanını gezdikten sonra Adıyaman’a Nemrut Dağını görmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.