MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da iki kardeşten acı haber
GeriGündem Adıyaman'da iki kardeşten acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Adıyaman'da iki kardeşten acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da iki kardeşten acı haber
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kardeş boğuldu.

Hasandiğin köyünde Atatürk Barajı göletine giren Bahat Şimşek'in (18) boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ağabeyi Serhat Şimşek (22) kardeşini kurtarmak için suya atladı.

İki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlıklık ekiplerine haber vererek iki kardeşi sudan çıkarttı.

Sağlık ekipleri Bahat ve Serhat Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle