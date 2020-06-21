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Sercan SAKAR/DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı

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Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
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ADIYAMAN’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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