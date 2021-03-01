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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

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Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Adıyaman'da muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs (21) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sincik'e bağlı Çamdere köyünde 5 Şubat'ta birbirleriyle kaçak kazı ihbarı ve muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan Göğüs ve Gözel ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi öldü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yaşar Göğüs de bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Göğüs'ün cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

 

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