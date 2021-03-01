Adıyaman'da husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Sincik'e bağlı Çamdere köyünde 5 Şubat'ta birbirleriyle kaçak kazı ihbarı ve muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan Göğüs ve Gözel ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi öldü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yaşar Göğüs de bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Göğüs'ün cansız bedeni otopsi için morga konuldu.