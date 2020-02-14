Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde bir adreste horoz dövüştürdükleri ve kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 horoz ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.