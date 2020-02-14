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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

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Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

ADIYAMAN'da, polis tarafından horoz dövüştürerek bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el konulan 3 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde bir adreste horoz dövüştürdükleri ve kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 horoz ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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