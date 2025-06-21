Adıyaman'da göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Alidam köyünde arazide kuyu açma çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan göçmeyle beraber 57 yaşındaki Abdurrahman Alan toprak altında kaldı.
TOPRAK ALTINDA KALAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Toprak altında kalan vatandaş için olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucunda Abdurrahman Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.