×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Göçük#Arazi
Adıyamanda göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:12

Adıyaman’da, kazı çalışmaları esnasında meydana gelen göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Alidam köyünde arazide kuyu açma çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan göçmeyle beraber 57 yaşındaki Abdurrahman Alan toprak altında kaldı.

TOPRAK ALTINDA KALAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altında kalan vatandaş için olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucunda Abdurrahman Alan, toprak altından ölü olarak çıkarıldı.

Adıyamanda göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdurrahman Alan’ın cenazesi ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Göçük#Arazi

BAKMADAN GEÇME!