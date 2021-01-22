Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Adıyaman'da polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.
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