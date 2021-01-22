MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
GeriGündem Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'da polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle