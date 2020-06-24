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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Adresinde bulunamayan 1 şüpheli ise aranıyor.

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