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Adıyaman'da feci ölüm: Yaşlı adam ateşe düşerek hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Besni#Feci Ölüm
Adıyamanda feci ölüm: Yaşlı adam ateşe düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 15:05

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra dengesini kaybederek alevlerin içerisine düşen 87 yaşındaki İsmail Oruçtutan, hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Besni ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi. Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü.

Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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#Adıyaman#Besni#Feci Ölüm

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