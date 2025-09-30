Adıyaman'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. yönetimindeki Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30) yanında bulunan eşi Esmanur (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gültekin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.