×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Trafik Kazası#Yolcu Otobüsü
Adıyamanda feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 12:04

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. yönetimindeki Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30) yanında bulunan eşi Esmanur (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adıyamanda feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Gültekin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyamanda feci kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınAksarayda korkunç kaza: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybettiAksaray'da korkunç kaza: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Trafik Kazası#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!