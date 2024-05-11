×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da feci kaza: Otomobil takla attı... 1 can kaybı, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Adıyaman#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 16:26

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobildeki Ayşe Derya Alptekin (33) öldü, sürücü Tevfik Alptekin ağır yaralandı. Otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin (33) ile sürücü Tevfik Alptekin'in karı-koca olduğu ve 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Adıyaman'da takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin (33) ile sürücü Tevfik Alptekin'in karı-koca olduğu ve 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Adıyaman#Kaza

BAKMADAN GEÇME!