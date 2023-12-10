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Adıyaman'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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#Adıyaman#Kahta#Mahmut Orman
Adıyamanda feci kaza Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 20:19

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti.

Adıyamanda feci kaza Ölü ve yaralılar var

Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyamanda feci kaza Ölü ve yaralılar var

Adıyamanda feci kaza Ölü ve yaralılar var

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#Adıyaman#Kahta#Mahmut Orman

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