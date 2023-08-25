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Adıyaman'da feci kaza! Camdan sarkıttığı kolu parçalandı

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#Adıyaman#Trafik Kazası#Tır
Adıyamanda feci kaza Camdan sarkıttığı kolu parçalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 15:50

Adıyaman’da meydana gelen feci kazada iki kişi yaralanırken, camdan kolunu sarkıtan Abuzer Ş.'nin kolu TIR ile otomobilin arasına sıkışarak parçalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ali R.Ş. idaresindeki otomobil ile İbrahim O. idaresindeki TIR, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali R.Ş. ile otomobilde bulunan Abuzer Ş. yaralandı.

KOLU İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTI

Kaza sonrası olay yerine polis, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan Abuzer Ş. ile sürücü Ali R.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Trafik Kazası#Tır

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