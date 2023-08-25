Adıyaman'da feci kaza! Camdan sarkıttığı kolu parçalandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Ali R.Ş. idaresindeki otomobil ile İbrahim O. idaresindeki TIR, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali R.Ş. ile otomobilde bulunan Abuzer Ş. yaralandı.

KOLU İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTI

Kaza sonrası olay yerine polis, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan Abuzer Ş. ile sürücü Ali R.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.