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Adıyaman'da enkazda kalan hemşire Sibel Önder Şahin, hayatını kaybetti

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#İzmir#Deprem#AFAD
Adıyamanda enkazda kalan hemşire Sibel Önder Şahin, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 16:41

MEMLEKETİ Adıyaman'ın Besni ilçesinde depreme yakalanan, Bornova 25 No'lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Sibel Önder Şahin'in (43) enkazda cansız bedenine ulaşıldı.

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İzmir'de yaşayan, Bornova 25 No'lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi çalışanı, evli ve 2 çocuk annesi Sibel Önder Şahin, memleketi Besni Adıyaman'da depreme yakalandı. Amcasının vefatı nedeniyle Besni ilçesine giden ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Şahin'in cansız bedeni, dün Üzümlükent Sitesi enkazından çıkarıldı.

Sibel Önder Şahin’in birlikte kaldığı annesi Erengül Önder'in ise depremin 166'ncı saatinde sağ kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Açıköğretim Lisans Bölümü'nde öğrenime devam eden Şahin'in çok iyi bir personel olduğunu belirten Bornova İlçe Sağlık Müdürü Tevfik Oğuz, 27 Ocak 2003 tarihinde memuriyete başladığını, 1 Kasım 2010'dan bu yana Bornova 25 No'lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığını söyledi. Şahin'in cenazesi, bugün memleketi Besni'de toprağa verilecek.

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#İzmir#Deprem#AFAD

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