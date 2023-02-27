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Adıyaman'da duygulandıran anlar... Depremzedelere bağışladığı kumbarasını Soylu’ya teslim etti

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#Adıyaman#Gölbaşı#Süleyman Soylu
Adıyamanda duygulandıran anlar... Depremzedelere bağışladığı kumbarasını Soylu’ya teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 19:24

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeye gelen 9 yaşındaki Ahsen Turacı, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedeler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

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İlçede kurulan konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için yaşadığı köyden alana gelen 9 yaşındaki Ahsen Turacı, vatandaşları selamlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a depremzedeler için kumbarasını bağışlamak istediğini söyledi.

Daha sonra küçük Ahsen’in yanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahsen’in depremzedelere bağışlamak istediği kumbarasındaki parayı teslim aldı. Bakan Soylu, Ahsen’e teşekkür etti.

Adıyamanda duygulandıran anlar... Depremzedelere bağışladığı kumbarasını Soylu’ya teslim etti

 

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#Adıyaman#Gölbaşı#Süleyman Soylu

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