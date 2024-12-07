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Adıyaman'da düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

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#Adıyaman#Düdüklü Tencere#Patlama
Adıyamanda düdüklü tencere patladı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 17:07

Adıyaman’da Zeynep D., mutfaktaki ocakta bulunan düdüklü tencereyi kontrol ettiği sırada patlama meydana geldi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2653 Sokak içerisinde ikamet eden 4 çocuk annesi Zeynep D., mutfaktaki ocakta bulunan düdüklü tencereyi kontrol ettiği sırada patlama meydana geldi. Düdüklü tencerenin patlamasıyla Zeynep D., yaralandı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman#Düdüklü Tencere#Patlama

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