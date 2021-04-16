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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da dronlu trafik denetimi

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Adıyaman’da dronlu trafik denetimi

ADIYAMAN'da, trafik ekipleri, dronla yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

Adıyaman’da dronlu trafik denetimi
İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi’nde dron ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Bulvar üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği dron ile tespit edilen sürücüler, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yaklaşık bir saat süren denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 5 araç sürücüsüne 314'er lira cezai işlem uygulandı.
Adıyaman’da dronlu trafik denetimi

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