Adıyaman'da deprem... İşte 30 Ocak tarihli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bu sabat Adıyaman Çatalağaç’ta 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi’nin 30 Ocak tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Elazığ, Denizli, 1.3 ila 3. arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.

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.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.30 05:28:28 37.9440 38.3202 5.4 -.- 2.9 -.- CATALAGAC-(ADIYAMAN) İlksel

2021.01.30 05:09:15 38.4283 39.0568 8.4 -.- 1.7 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.30 03:05:05 36.9113 27.7722 13.8 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.30 02:13:02 37.8437 29.4232 27.8 -.- 1.2 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.30 01:37:47 37.9607 27.1070 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.29 23:30:11 37.8703 26.9218 4.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.29 23:18:32 38.7088 30.8387 10.9 -.- 1.6 -.- KOCAOZ-COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.01.29 23:00:28 40.0442 27.7518 19.4 -.- 2.0 -.- SUCIKTI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.01.29 22:41:57 37.4113 36.1912 12.7 -.- 1.9 -.- YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.01.29 22:07:09 38.7515 26.4820 10.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.29 22:05:50 37.8762 26.9575 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.29 21:54:48 39.0142 29.6262 5.5 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.01.29 20:46:55 36.5342 26.7453 119.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.29 20:12:55 38.2933 39.3012 10.9 -.- 1.7 -.- GOKCEPELIT-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2021.01.29 20:10:52 34.8600 24.5778 26.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.29 20:07:08 37.9213 26.3867 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.29 19:59:04 40.8122 27.9285 15.4 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.01.29 19:40:48 38.0318 26.4813 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.29 18:58:24 36.6012 28.7397 24.6 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.01.29 18:42:20 38.2860 39.4540 1.9 -.- 1.9 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel