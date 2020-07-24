MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da DEAŞ operasyonu
GeriGündem Adıyaman'da DEAŞ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen H.U., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.U. isimli kişinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu belirledi. H.U.'nun Hatay'da bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen H.U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle