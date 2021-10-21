Adıyaman’da çırçır fabrikasında yangın

Yangın, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 35'inci kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Mahmut Dost’a ait olan çırçır fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, fabrika bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. 1000 ton pamuk balyasının zarar gördüğü yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedenini belirleme çalışması sürüyor.
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