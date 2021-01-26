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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı

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Adıyaman’da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
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ADIYAMAN’da, tütün deposunda çıkan yangında 900 kilo tütün yandı.

Merkeze bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait depoda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depodaki 900 kilo tütün küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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