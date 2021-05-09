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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da çiftçi toprağa gömülü insan kafatası ve kemik buldu

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Adıyaman'da çiftçi toprağa gömülü insan kafatası ve kemik buldu

ADIYAMAN'da, evinin önündeki araziyi düzleştiren çiftçi Kamber Etyemez, traktörle çalıştığı sırada insana ait kafatası, çeşitli kemikler ve ayakkabı tabanı buldu. Etyemez, kemiklerin 35 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan amcası Mustafa Etyemez'e ait olabileceğini iddia etti. Jandarma inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Kamber Etyemez evinin önündeki tepelik araziyi düzeltmek için pulluk takılı traktör ile çalışmaya başladı. Etyemez, bir süre sonra traktörün pulluklarına kemikler takıldığını görünce çalışmayı bıraktı. Toprağı kazdığında kafatası ve çeşitli kemikler ile bir ayakkabı tabanı gören Etyemez, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler araştırma yapıp, kemiklere incelemek üzere el koydu. Bu arada çiftçi Kamber Etyemez bulunan kemiklerin 35 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan amcası Mustafa Etyemez'e ait olabileceğini söyledi. Bunun üzerine bulunan kemiklerle DNA karşılaştırması yapılmak üzere aile fertlerinden kan örnekleri alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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