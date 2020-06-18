MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da çatıdan düşen genç kız, yaralandı
GeriGündem Adıyaman’da çatıdan düşen genç kız, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Adıyaman’da çatıdan düşen genç kız, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da çatıdan düşen genç kız, yaralandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’da 2 katlı evin çatısından düşen Yudum Ergün (18), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Dursun Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısına çıkan Yudum Ergün, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yudum Ergün’ün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle