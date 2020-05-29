Adıyaman'da çatı ve balkondan düşen 2 kişi öldü

İlk olay dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında dolaşan Yusuf Kısa, dengesini kaybederek yere düştü. Yusuf Kaya, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kısa, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesinde meydana gelen ikinci olayda ise Muhammet Özavcı, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek, düştü. Gürültüyle yere düşen çocuğu fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Özavcı, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yusuf Kısa ile Muhammet Özavcı'nın cenazeleri, otopsi için morga konulurken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.