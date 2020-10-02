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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da boşaltılan çadır kentte yangın çıktı

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Adıyaman'da boşaltılan çadır kentte yangın çıktı
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Adıyaman'da geçen yıl boşaltılan çadır kentte yangın çıktı.

Yangın, öğleden sonra Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 40’ıncı kilometresinde bulunan çadır kentte çıktı. Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen sığınmacıların barındığı ve geçen yıl kapatılan çadır kentten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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