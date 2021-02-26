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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
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ADIYAMAN’ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyamanda bir köy karantinaya alındı
İlçeye bağlı Sarıyaprak köyü, bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karar üzerine giriş çıkışlara kapatılan köyde jandarma ekiplerince vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

 

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