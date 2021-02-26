Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
ADIYAMAN’ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Sarıyaprak köyü, bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karar üzerine giriş çıkışlara kapatılan köyde jandarma ekiplerince vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.