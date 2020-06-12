MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da bir köy karantinaya alındı
GeriGündem Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karar üzerine jandarma, köyün giriş-çıkışlarını kapattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle