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Adıyaman'da bir genç kızın cesedi bulundu

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#Adıyaman#Adıyaman Haberleri#Son Dakika Haberler
Adıyamanda bir genç kızın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 13:45

Adıyaman’da depremden dolayı ağır hasar alan bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz genç bir kızın cesedi bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2603 Sokak'ta, depremde hasar alan Borsa Sitesi bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir genç kızın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 18-19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyamanda bir genç kızın cesedi bulundu

Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrası belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyamanda bir genç kızın cesedi bulundu

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