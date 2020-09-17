Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Son Güncelleme:
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet Yılmaz (21) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle