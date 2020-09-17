MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
GeriGündem Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 23:37 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet Yılmaz (21) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle